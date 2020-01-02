Январь 2nd, 2020

Американские военные вооружаются роботами-носильщиками (фото)

MUTT U.S. Army

Командование Армии США намерено до конца 2020 года принять на вооружение первых роботов-носильщиков MUTT, разработанных американской компанией General Dynamics Land Systems в рамках тендере SMET. Как пишет Defense News, в общей сложности компания должна будет поставить военным 624 новых робота.

Роботы-носильщики в Армии США будут использоваться в первую очередь для перевозки части экипировки, боеприпасов и провизии бойцов, а также для разведки. Предполагается, что благодаря таким роботам мобильность подразделений повысится.

Робота MUTT американские военные выбрали по итогам тендера SMET, проводившегося с 2017 года. В этом тендере, помимо General Dynamics Land Systems, участвовали компании Applied Research Associates/Polaris Defense, HDT Expeditionary Systems и Howe & Howe. Они предлагали военным роботизированную версию колесного багги MRZR, колесного робота WOLF и гусеничный аппарат RS2-H1.

Выбранный американскими военными робот MUTT способен перевозить грузы массой до 454 килограммов. Аппарат может работать на протяжении 72 часов, преодолевать расстояние до 100 километров. При этом в движении аппарат может вырабатывать до 1 киловатта электричества для подзарядки переносных устройств, а на стоянке — до 3 киловатт.

Робот способен работать в полностью автоматическом режиме или под управлением оператора. На MUTT можно установить дистанционно управляемый боевой модуль или платформу запуска разведывательных беспилотников. Робота также можно использовать для эвакуации раненых.