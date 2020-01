Январь 2nd, 2020

10 новогодних фильмов для тех, кто устал от банальщины

Каждый год по телевизору крутят одно и то же кино. Да, классические новогодние фильмы вызывают теплые чувства и ностальгию по беззаботным временам, но иногда даже любимый фильм может настолько сильно достать, что хочется аж на стену вылазить.

Если ты уже не можешь терпеть эту кинобанальщину, то наша новость именно для тебя! Так, мы предлагаем тебе ознакомиться со списком 10-ти новогодних фильмов, о которых почему-то все забыли.

Предупреждаем, фильмы из этой подборки относятся к разным жанрам, поэтому внимательно читай описание, чтобы избежать различного рода разочарований!

«Дюплекс» («Duplex»), 2004 год – комедия

Это комедия, которая расскажет о противостоянии влюбленной пары и их надоедливой соседки. Старушка настолько сильно достала супругов, что пара решила прибегнуть к различным методам, чтобы избавиться от назойливой женщины. Чем все закончилось — узнаешь после просмотра!

«Посылка» («The Box»), 2009 год – триллер

Супруги Норма и Артур получают на Рождество очень необычный подарок — коробку с кнопкой и запиской, где написано, что в 17:00 им позвонит некий мистер Стюард, который должен все объяснить.

Ровно в это время паре звонит тот самый мистер, который говорит, что они могут нажать на кнопку в коробке и получить 1 миллион долларов, но это приведет к очень неприятным последствиям для другого человека, которого они не знают.

Перед влюбленными становится философский вопрос — заработать денег или сохранить чужую жизнь. Только после просмотра картины ты узнаешь — какой путь они выбрали и к каким последствиям это привело.

«Смотри по сторонам» («Better Watch Out»), 2016 год – ужасы

Ночь перед Рождеством. Девушка по имени Эшли приезжает в дом супругов Лернер, чтобы посидеть с их сыном Люком, который давно влюблен в свою няню. Подросток понимает, что это последний шанс поразить девушку и признаться ей в своих чувствах.

Вместе со своим другом он разрабатывает коварный план, будто в дом пробрался вор. Как позже оказывается, им оказался приятель Люка.

Когда обман парня разоблачен — Эшли пытается уйти из дома, но это только начало ужасной истории, которую ей предстоит пережить.

Ну и еще нескольких не банальных новогодних фильмов:

«Поцелуй навылет» («Kiss Kiss, Bang Bang»), 2005 год – криминальный детектив, черная комедия;

«Интуиция» («Serendipity»), 2001 год – романтическая мелодрама с элементами комедии;

«Семьянин» («The Family Man»), 2000 год – драма с элементами фантастики;

«200 сигарет» («200 Cigarettes»), 1999 год – драма с элементами комедии;

«Подарок на Рождество» («Jingle All the Way»), 1996 год – рождественская семейная комедия;

«Пока ты спал» («While You Were Sleeping»), 1995 год – романтическая комедия;

«Неспящие в Сиэтле» («Sleepless in Seattle»), 1993 год – драма, мелодрама.