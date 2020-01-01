Январь 1st, 2020

В столице Ингушетии на Новый год расстреляли пост ДПС

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло 31 декабря. Ополченцы подъехали к посту на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Нападавших было трое: двое погибли, третий был ранен.







Путинские полицаи подтвердили ликвидацию своего сотрудника в результате нападения на пост ДПС в столице Ингушетии. Об этом сообщается на сайте колониального МВД.



Уничтоженным оказался старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. В полиции он работал с 2005 года. С 2011 года служил в ГИБДД.



В то же время источник «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что из больницы в путинский рай отправился и второй сотрудник полиции.



Ранее сообщалось, что личности ополченцев, напавших на пост ДПС в Магасе, установлены. По предварительной информации, один из смельчаков — житель Карабулака по фамилии Мизиев. Второй нападавший Ахмед Имагожев, к сожалению, он был ранен.

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