Январь 1st, 2020

Слоны зашли позавтракать к туристамв кафе и напугали их до чертиков (видео)

Два взрослых слона и слоненок забрели в открытое кафе при отеле в Замбии, где был накрыт завтрак по системе «шведский стол» и сидели отдыхающие. Животные тщательно и последовательно опустошили все съестные припасы на столах, протягивая свои хоботы как щупальца, и чуть не довели до инфаркта американских туристов. Это надо видеть!

Перепуганные люди застыли как вкопанные и боялись шевельнуться. Однако кто-то все же снял видео инцидента.





Слоны вели себя совершенно спокойно и по-хозяйски, как будто заходят сюда не в первый раз.

Сначала зашел один, вслед за ним второй, а потом они позвали за собой отставшего позади слоненка, и он радостно присоединился к своему семейству.

Самые впечатляющие и напряженные моменты — когда слоны подходят вплотную к столу, где сидят люди, и начинают наперегонки «мести» всю еду, опрокидывать чашки, тарелки, пробовать на вкус вилки с ножами и т. д.

Люди, похоже, не сразу осознали серьезность ситуации, но в какой-то момент на их лицах появляется просто гамма эмоций. И приятными эти эмоции не назовешь.

Ну, а животные съели все, до чего дотянулись, потоптались еще немного и ушли.