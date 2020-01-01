Январь 1st, 2020 Накануне визита Путина в Израиль Нааму Иссахар увезли далеко от Москвы и лишили теплых вещей

В последнюю пятницу 2019 года Наама Иссахар была переведена в пенитенциарное заведение, находящееся далеко от Москвы. О переводе отбывающей наказание в России гражданки Израиля не была уведомлена ни ее мать, ни ее адвокаты, ни представители МИД Израиля.



Благодаря усилиям сотрудников посольства Израиля в Москве удалось установить, что Наама Иссахар переведена в пенитенциарное заведение N11. По всей видимости, речь идет об Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №11″

Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Нижегородской области.





Заключенные колонии производят хлебобулочные изделия, швейные изделия, предметы деревообработки, металлообработки, изготовливают пластиковые пакеты, бытовки, двери, оконные блоки из древесины, намотки сварочной проволоки, каркасы садовых тележек, брусчатку, сувенирные изделия, одноразовую посуду, красят поручни. В колонии функционирует сварочный участок.



Адвокат Иссахар посетил заключенную и обнаружил, что условия заключения стали намного хуже, чем прежде, когда Иссахар находилась в подмосковном Новом Гришино. По непонятной причине гражданка Израиля осталась без теплых вещей и книг, переданных ей матерью после окончания слушаний по апелляции защиты израильтянки.



Вчера глава Штаба по национальной безопасности Израиля Меир Бен Шаббат в течение двух с половиной часов разговаривал с Яффой Иссахар. К беседе присоединился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, общавшийся примерно двадцать минут с матерью, находящейся в российской тюрьме гражданки Израиля. Собеседники Яффы Иссахар поставили ее в известность о разговорах с президентом России, не вдаваясь в юридические подробности бесед.



В ходе беседы глава правительства, как утверждает издание News1, пообещал приложить усилия для улучшения условий содержания Наамы Иссахар в России.



В ходе разговора Яффа Иссахар сообщила о резком ухудшении морального состояния Наамы Иссахар. В разговоре поднимались темы, касающиеся возможности поднять моральный дух 27-летней гражданки Израиля. Ранее члены семьи Иссахар выказывали тревогу по поводу возможного перевода Наамы Иссахар в одно из пенитенциарных заведений России, расположенных в Сибири. Также высказывалась надежда, что Иссхаар могут перевести в пенитенциарное заведение в Санкт-Петербурге, где в том числе отбывают наказание и заключенные еврейской национальности.



Как ожидается, президент России намерен совершить в этом месяце визит в Израиль. Многие аналитики и эксперты не исключают вероятности помилования Наамы Иссахар президентским указом, приуроченным к визиту.



Вместе с тем ранее высказывались предположения, что российский лидер не намерен помиловать Иссахар в ближайшее время, исходя из неустойчивого – по его мнению – политического состояния Биньямина Нетаниягу в свете затянувшегося кризиса власти в Израиле.



В Израиле многие связывают вердикт по делу Наамы Иссахар с реакцией российских властей на экстрадицию Алексея Буркова в США.



11 ноября 2019 года Высший суд справедливости Израиля окончательно отклонил ходатайство адвокатов Алексея Буркова об отмене ордера на его экстрадицию в США, где гражданин России обвиняется в киберпреступлениях против американских финансовых структур.



Посольство России в Израиле опубликовало жесткий комментарий по поводу решения израильских властей выдать россиянина Алексея Буркова властям США.



«Сожалеем о принятом израильскими властями решении. Этот шаг не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств, — говорится в заявлении российского посольства. — Полагаем, что указанное решение не только не способствует поступательному развитию российско-израильских отношений, но и вызывает сомнения в способности властей Израиля обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан», говорилось в заявлении посольства.



Как мы сообщали ранее, Бурков приехал в Израиль на восемь дней в конце 2015 года. За это время США, в которых на Буркова завели уголовное дело по подозрению в «компьютерных» преступлениях, выписали ордер на его арест и договорились с израильскими властями о молниеносном задержании. Обычно такой подход не практикуется – юридические органы западных стран предпочитают «справедливый порядок», при котором международный ордер на арест выписывается своим чередом, а не «затачивается» под выезд подозреваемого за границу, чтобы тот, выезжая, еще не подозревал, что находится под следствием в другой стране.



Согласно официальным данным, против Буркова в США возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле украденными реквизитами кредитных карт с 2009 по 2013 год через созданный им сайт Cardplanet.cc. Там были выставлены на продажу данные порядка 150 действующих кредитных карт, включая карты американских граждан либо выпущенные американскими банками.



В целях проверки американские следователи даже провели «контрольную закупку», приобретя на сайте реквизиты 20 карт, и 9 из них оказались американскими. В 2015 году на Буркова открыли уголовное дело в штате Виргиния. Как только он выехал в Израиль (не исключено, что его выманили сюда якобы на работу по поручению американцев), американские правоохранительные органы тут же оформили запрос через Интерпол и договорились с израильскими властями о мгновенном задержании.



Россия, узнав, что ее гражданин арестован в Израиле по запросу США, тоже завела на Буркова уголовное дело и затребовала его экстрадиции. По мнению многих обозревателей, «отсидка» Наамы Иссахар, получившей семь с половиной лет колонии, тоже часть российских усилий по возврату Буркова.

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