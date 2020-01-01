Январь 1st, 2020

Microsoft выпустит полностью новую версию Windows





Microsoft собирается запустить новый тип подписки на офисный пакет программ. Немецкое издание Windows United сообщает, что в него войдет специальная версия Windows 10.



По данным источника, в подписку Microsoft 365, кроме уже доступных программ пакета Office войдет Windows 10. Эксперты подчеркивают, что обладатель подписки получит особую, расширенную версию операционной системы. Какие возможности и дополнительные программы будут в нее включены, не сообщается. Релиз обновленной подписки должен состояться летом 2020 года.



Инсайдеры предположили, что в новом пакете Microsoft 365 появится опция отключения рекламы. На данный момент рекламные блоки отображаются для всех владельцев стандартной лицензии ОС.