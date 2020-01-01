Январь 1st, 2020

Эмили Ратаковски шокировала своим эротичным новогодним фото

За Эмили Ратаковски уже давно закрепилось звание одной из самых откровенных моделей современности. В Instagram знаменитости чуть ли не ежедневно появляются новые фотографии, на которых Эмили запечатлена в сексуальном белье или и вовсе обнаженной. Миллионы поклонников восхищаются стройной фигурой звезды и засыпают ее комплиментами. Однако новое фото, которым Эмили поделилась на странице в соцсети вызвало ажиотаж в сети.

Так, на снимке Ратаковски позирует в сексуальном белье, которое акцентировало внимание на слишком пышном декольте селебрити. В комментариях подписчики предположили, что модель увеличила себе грудь.