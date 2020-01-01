Январь 1st, 2020

Джастин Бибер рассказал о своей сексуальной жизни

Каковы звезды в постели? Сами знаменитости говорить на эту тему соглашаются не всегда. Впрочем, иные не прочь пооткровенничать об этом. Джастин Бибер (Justin Bieber) не стесняется говорить о своей сексуальной жизни. Да и жена Хейли Бибер (Hailey Bieber) не боится обсуждать «запретные» темы.

Певец Baby опубликовал в Instagram видео в субботу о том, как он забил гол во время хоккейной игры, и подписал его:

«Как всегда говорит моя жена … У меня хорошие руки».

После таких слов поклонники и артисты присылали 25-летнему артисту смайликами аплодисментов и улыбок, а жена добавила страсти в переписку.

«Факт», — написала Хейли.

Вот так две знаменитости демонстрируют свои сексуальные тайны.