Январь 1st, 2020

Беларусь прекращает с РФ переговоры по нефти и будет завозить ее из портов Балтии, — Лукашенко





Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать альтернативные пути поставок, сообщает БелТА, передает Newsua.one.



«Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода Дружба», — говорится в сообщении.



Лукашенко также распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с российскими НК и обеспечить загрузку белорусских НПЗ.