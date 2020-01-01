 
 
Январь 1st, 2020

Беларусь прекращает с РФ переговоры по нефти и будет завозить ее из портов Балтии, — Лукашенко



Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать альтернативные пути поставок, сообщает БелТА, передает Newsua.one.

«Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода Дружба», — говорится в сообщении.

Лукашенко также распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с российскими НК и обеспечить загрузку белорусских НПЗ.

Category: Новости, Россия ﻿
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1 comment to Беларусь прекращает с РФ переговоры по нефти и будет завозить ее из портов Балтии, — Лукашенко

  • Анатолий
    01/01/2020 at 13:11

    Путин в «»лучших традициях «» на Новый год начал шантажировать Лукашенко поставками нефти на белорусское МПЗ…Пора бы Лукашенко слезть с нефтяной иглы Путина и идти в цивилизованный Мир…

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