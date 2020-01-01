Беларусь прекращает с РФ переговоры по нефти и будет завозить ее из портов Балтии, — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать альтернативные пути поставок, сообщает БелТА, передает Newsua.one.
«Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода Дружба», — говорится в сообщении.
Лукашенко также распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с российскими НК и обеспечить загрузку белорусских НПЗ.
Путин в «»лучших традициях «» на Новый год начал шантажировать Лукашенко поставками нефти на белорусское МПЗ…Пора бы Лукашенко слезть с нефтяной иглы Путина и идти в цивилизованный Мир…