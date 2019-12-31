Декабрь 31st, 2019

Знаменитый астролог рассказал, что нужно сделать, чтобы новогоднее желание сбылось

Знаменитый астролог, сооснователь туринской школы астрологии, рассказал, что нужно сделать, чтобы новогоднее желание сбылось. По словам магистра ордена Кроули, мастера шестой ступени Аарона Вюрстенберга, исполнение новогоднего желания доступно каждому человеку, если он следует нескольким правилам, пишет La Stsmpa. Мастер Аарон Вюрстенберт считает, что залогом успеха исполнения новогоднего желания является в первую очередь его четкая формулировка.

«Никогда не говорите размыто. Например — я хочу быть богатым. Скажите конкретно — я хочу получить один миллион евро. Это скорее сработает, чем непонятно что.» — утверждает знаменитый магистр астрологии. Второе важное правило — желание должно быть только одно и оно должно быть самым важным — все остальные нужно забыть вообще. Иначе они будут мешать исполнению вашего загаданного плана.

Третье, что необходимо, это произнести его непосредственно перед сменой даты — буквально за час, не больше до события. При этом его нужно произнести вслух и лучше, чтобы с вами рядом находился близкий вам человек, который к вам хорошо относится и тоже хотел бы, чтобы ваши мечты сбылись. Тогда вы должны просто сесть с ним рядом так, чтобы буквально ощущать его дыхание.

И последнее — важно, чтобы после того как вы произнесете свое желание, у вас возникло ощущение, что это событие уже произошло. После всего — постарайтесь мгновенно забыть до перемены дат о своем желании и заняться чем-то другим, а лучше всего просто развлечься.