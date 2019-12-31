Декабрь 31st, 2019

Земля Израиля глазами американца времен Марка Твена





До недавних пор можно было прочитать о том, как Земля Израиля выглядела в XIX веке глазами американского туриста, знаменитого Марка Твена. Его известные путевые заметки были опубликованы под названием «Простаки за границей.» Теперь у нас есть возможность увидеть те же места через объектив камеры другого американца, который совершал поездку по стране с 1890 по 1900 год.



Библиотека Конгресса Соединенных Штатов опубликовала удивительную коллекцию фотографий, запечатлевших жизнь в Израиле между Первой и второй сионистской алией.



Фотографии были отреставрированы в особой технике, когда черно-белым снимкам придают цвет. Неясно, кем был этот безымянный фотограф и что он делал на Ближнем Востоке. В дополнение к Земле Израиля, серия также включает в себя фотографии из Ливана и Сирии.











































































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