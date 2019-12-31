Декабрь 31st, 2019

Зеленский поздравил Путина с Новым годом и пожелал счастья

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с Новым годом. До этого предидущий президент Порошенко не позволял себе такое общение с главой страны-агрессора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в Facebook.

«Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне«, — говорится в нем.

Отмечается, что во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Также стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

https://www.unian.ua/politics/10815653-zelenskiy-pogovoriv-z-putinim-voni-privitali-odin-odnogo-zi-svyatami.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site