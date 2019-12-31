Декабрь 31st, 2019

YouTube удалил видеодоказательство расстрела Небесной сотни



Видеосервис YouTube удалил видео с зафиксированными местом и временем убийства 47 протестующих на киевской улице Институтской во время Революции достоинства. Об этом сообщил Цензору нет со ссылкой на своей страницу в Facebook журналиста Ольге Худецкой.



Удалено было именно то видео, которое является одним из доказательств по делу о расстреле «майдановцев».







Сообщается, что запись якобы противоречила политике сервиса относительно изображений сцен насилия и оскорблений.