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YouTube удалил видеодоказательство расстрела Небесной сотни


Видеосервис YouTube удалил видео с зафиксированными местом и временем убийства 47 протестующих на киевской улице Институтской во время Революции достоинства. Об этом сообщил Цензору нет со ссылкой на своей страницу в Facebook журналиста Ольге Худецкой.

Удалено было именно то видео, которое является одним из доказательств по делу о расстреле «майдановцев».



Сообщается, что запись якобы противоречила политике сервиса относительно изображений сцен насилия и оскорблений.

Напомним, что вчера экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», участвовавших в массовых убийствах протеста 2013-2014 годов, #уЗеленского обменяли на украинских заложников.

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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