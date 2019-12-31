Россия грозит обрушить на Европу сотни тысяч беженцев из Сирии

По данным ведомства, на 25 декабря численность волны беженцев, которые устремились к границе с Турцией, достигла 235 тысяч человек.
При поддержки артиллерии и размещенных в Средиземном море российских кораблей ВКС РФ нанесли более 170 бомбовых ударов, сравняв с землей города Марат-аль-Нуман, Саракеб и еще несколько населенных пунктов в Идлибе.
«Новая эскалация насилия на северо-западе Сирии заставляет мирных жителей страдать от разрушительных последствий боевых действий», — заявили в OCHA. Еще несколько десятков тысяч семей готовы покинуть свои дома, но боятся попасть под авиа- и бомбовые удары.
Волна мигрантов направляется к Турции, которая уже разместила 3,7 млн жителей Сирии, вынужденных спасаться от продолжающейся восьмой год войны.
Новая попытка армии Башара Асада взять под контроль Идлиб, где остаются жить около 3 миллионов человек, грозит вызвать повторение миграционного кризиса. В рамках сделки с ЕС, заключенной в 2016 году, Турция взяла на себя функции барьера для мигрантов, которые стремятся в европейские страны.
Но «если насилие в Идлибе не прекратится, Анкара не сможет вынести это бремя в одиночку», заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, около 80 тысяч сирийцев уже стоят в очереди на границе, и это число может возрасти.
Проблема беженцев беспокоит Германию, которая в прошлом году приняла почти 2 миллиона мигрантов и тратит на их содержание 12,9 млрд евро в год.
В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась с экстренным визитом в Анкару, чтобы обсудить с Эрдоганом миграционный пакт, на выполнение которого Брюссель выделил 3 млрд евро. На эти средства Турция строит и обслуживает лагеря для мигрантов, не пуская их на границу с Грецией.
С призывом «остановить резню» в Идлибе на прошлой неделе выступил президент США Дональд Трамп. «Россия, Сирия и Иран убивают тысячи невинных мирных жителей. Прекратите», — написал он в Twitter.
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