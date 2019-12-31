Россия грозит обрушить на Европу сотни тысяч беженцев из Сирии

Декабрьское наступление сирийской армии в провинции Идлиб, которое сопровождается массированной бомбардировкой населенных пунктов российскими ВКС, поставило Ближний Восток на грань новой миграционной катастрофы.Серия бомбовых ударов, которая началась 12 декабря, заставила более 200 тысяч жителей северных районов Сирии покинуть свои дома, сообщили Reuters в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

По данным ведомства, на 25 декабря численность волны беженцев, которые устремились к границе с Турцией, достигла 235 тысяч человек.

При поддержки артиллерии и размещенных в Средиземном море российских кораблей ВКС РФ нанесли более 170 бомбовых ударов, сравняв с землей города Марат-аль-Нуман, Саракеб и еще несколько населенных пунктов в Идлибе.

«Новая эскалация насилия на северо-западе Сирии заставляет мирных жителей страдать от разрушительных последствий боевых действий», — заявили в OCHA. Еще несколько десятков тысяч семей готовы покинуть свои дома, но боятся попасть под авиа- и бомбовые удары.

Волна мигрантов направляется к Турции, которая уже разместила 3,7 млн жителей Сирии, вынужденных спасаться от продолжающейся восьмой год войны.

Новая попытка армии Башара Асада взять под контроль Идлиб, где остаются жить около 3 миллионов человек, грозит вызвать повторение миграционного кризиса. В рамках сделки с ЕС, заключенной в 2016 году, Турция взяла на себя функции барьера для мигрантов, которые стремятся в европейские страны.

Но «если насилие в Идлибе не прекратится, Анкара не сможет вынести это бремя в одиночку», заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, около 80 тысяч сирийцев уже стоят в очереди на границе, и это число может возрасти.

Проблема беженцев беспокоит Германию, которая в прошлом году приняла почти 2 миллиона мигрантов и тратит на их содержание 12,9 млрд евро в год.

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась с экстренным визитом в Анкару, чтобы обсудить с Эрдоганом миграционный пакт, на выполнение которого Брюссель выделил 3 млрд евро. На эти средства Турция строит и обслуживает лагеря для мигрантов, не пуская их на границу с Грецией.

С призывом «остановить резню» в Идлибе на прошлой неделе выступил президент США Дональд Трамп. «Россия, Сирия и Иран убивают тысячи невинных мирных жителей. Прекратите», — написал он в Twitter.