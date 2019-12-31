Декабрь 31st, 2019

Причудливые новогодние традиции в разных странах

Новый год — это не только время веселья, но и забавных традиций, связанных с различными суевериями, которые якобы должны обеспечить удачу в наступающем году. Встречать Новый год только в красном белье, есть виноград под бой курантов или ходить вокруг дома с чемоданом — это лишь те немногие причудливые новогодние традиции в разных странах, о которых вы узнаете из нашей познавательной статьи.

Испания

Испанцы Новый год встречают в кругу семьи и друзей. По традиции, в полночь, все вместе они выходят на главную площадь города, чтобы под бой курантов съесть ровно 12 виноградин. Под каждый удар часов нужно успеть съесть одну виноградинку, стоя при этом на левой ноге, чтобы правая могла… войти в наступающий год. Этот обычай восходит к 1909 году, в котором был собран обильный урожай винограда, а хитрые фермеры таким образом придумали, как им продать такое огромное количество фруктов. Согласно этой традиции, съеденный во время встречи Нового года виноград должен принести в наступающем году процветание. Есть виноград под бой часов не так-то просто, поэтому незадолго до наступления Нового года в магазинах в Испании продают специальные баночки с 12-ю виноградинами, очищенными от кожуры и без косточек. Виноград по традиции нужно обязательно запить шампанским.

Что интересно, что в Саламанке Новый год встречают… 15 декабря. Саламанка — это университетский город, полный студентов, которые, как правило, возвращаются на рождественские каникулы к себе домой. Поэтому все вместе они отмечают Новый год 15 декабря. Специально для них в этот день на Plaza Mayor бьют колокола, извещающие о пришествии Нового года.

И это еще не все новогодние испанские суеверия. Чтобы наступающий год был денежным, испанцы бросают золотые кольца в бокалы с шампанским, которые поднимают во время новогоднего тоста. Если же бросить в шампанское зерна чечевицы, то в будущем году вам обеспечено изобилие еды. А еще богатство и процветание вам может обеспечить банкнота зеленого цвета в руках во время боя курантов. Ну и на самый конец, если после ударов часов положить зубчик чеснока в кошелек — то деньги в следующем году не переведутся.

Бразилия

Многие бразильцы в канун Нового года одевают белые одежды, которые по поверьям, должны принести им счастье и мир в наступающем году.

У бразильцев есть еще одна красивая новогодняя традиция: незадолго до наступления Нового года они приносят жертвы богине моря — Yemanji. На всех пляжах в Бразилии, за день до Нового года, жители выпускают в море лодки с подарками для Yemanji и бросают в волны букеты белых цветов. Таким образом жители хотят привлечь удачу, процветание и изобилие в наступающем году. В Бразилии без танцев не может обойтись ни один праздник — жители исполняют танцы candomble, вводящие их в транс.

Около двух миллионов человек ежегодно встречают Новый год на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро — пьют и танцуют под ритмы горячей бразильской музыки. А в полночь наслаждаются феерическим шоу фейерверков над пляжем.

Италия

Итальянцы встречают Новый год обязательно в красном белье, которое, согласно поверьям, должно принести им счастье в наступающем году, а незамужним дамам — помочь встретить свою половинку.

Очень важное значение для итальянцев имеет также то, кого они первым встретят в новом году. Мужчина должен встретить женщину, а женщина — мужчину, тогда удача им гарантирована.

Еще одна итальянская традиция, которая должна принести процветание и благополучие — это съеденная порция супа или другого блюда с чечевицей незадолго до полуночи. Успех жителям Италии могут принести моллюски и морепродукты на новогоднем столе. Символом процветания является также свинина, которую подают в канун Нового года как cotechino — большая, сырая и приправленная колбаса, или фаршированная свиная нога.

Эквадор

В Эквадоре существует традиция шить куклы называемые Años Viejos, которые представляют настоящих людей, чаще всего бесславных политиков, или события уходящего года. Эти куклы в канун Нового года заполняют все улицы эквадорских городов. Куклы делают из бумаги, старой одежды и соломы, некоторые из них наполняют петардами. В полночь, эквадорцы их поджигают. Горящие куклы являются символом прощания со старым годом и встречи нового года.

Греция

Новый год в Греции совпадает с днем Святого Василия (греческого Деда Мороза). Это время подарков. Дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что святой Василий принесет им подарки. По традиции готовится новогодний торт — vassilopita, в котором укрыта счастливая монетка. Тот, кому достанется кусок с монеткой, будет в наступающем году особенно счастлив.

Еще в Древней Греции существовала традиция гадания на вине — oinomancja. Перед тем, как выпить бокал за встречу Нового года, нужно было присмотреться к пузырькам. Если пузырьков много, и они бурлят, значит в наступающем году будет много перемен, романсов и даже несчастных случаев. Если пузырьков мало, и они поднимаются ровными цепочками — это означает здоровье и радостную семейную жизнь. Если цепочки пузырьков перекрещиваются — в наступающем году нужно быть осторожным, так как это предвестник проблем со здоровьем и финансами.

Венесуэла, Аргентина, Боливия и Мексика

В этих странах жители берут в руки чемоданы… и носят их вокруг дома для того, чтобы в будущем году их ждало много путешествий. А для привлечения благополучия и изобилия мексиканцы украшают свои дома в красные, желтые, зеленые и белые цвета.

Япония

Новый год в Японии называется O-Shōgatsu, что означает первый месяц года. До начала нового года японцы стараются закончить все незавершенные дела, неразрешенные споры, отдать долги и убрать квартиру. Чтобы предать забвению все заботы старого года, японцы организуют bonen-kai — праздничный ужин в кругу семьи, главным блюдом которого является toshikoshi-soba — гречневая лапша — символ долговечности.

В полночь в Японии раздаются удары колоколов буддийских храмов, а именно, 108 ударов, которые должны освободить жителей от злых сил. 108 — это число соблазнов, которые, согласно буддизму, есть у каждого человека. Встреча Нового года в Японии длится три дня. Для японцев в наступившем году очень важное значение имеет первое посещение храма. Подъезды и ворота японцы украшают kodomatsu — орнаментами из сосны, сливы или бамбука — для долговечности и процветания. Новый год в Японии — это также долгожданное время для детей, которые получают в подарок — toshidama — деньги в маленьких, красиво оформленных конвертах

Болгария

Интересная новогодняя болгарская традиция — это surwakari. После полуночи, молодые болгары ходят из дома в дом, желая их хозяевам здоровья и счастья в новом году. При этом они ударяют их по спине маленькими веточками кизила, украшенными конфетами, попкорном или сушеными фруктами, которые называются «сурвачками». Хозяин дома, которого «побили» веточкой, должен отблагодарить своих «мучителей» конфетами, монетами или другими дарами.

Еще в Болгарии, если кто-то чихнет накануне Нового года, это считается хорошим предзнаменованием. А первое родившееся в новом году животное получит имя человека, который чихнул в канун Нового года.

Филиппины

Большинство филиппинцев проводят новогоднюю ночь с семьей и близкими друзьями за праздничным ужином. В эту ночь вся семья должна собраться вместе, чтобы в наступающем году никто не умер. На праздничном столе филиппинцев обязательно должны лежать 12 круглых фруктов, символизирующих все месяцы года. Круглые предметы, по местным поверьям, приносят процветание и деньги, поэтому узоры на новогодних нарядах жителей Филиппин, как вы уже догадались, представляют собой самые разные круги.

Еще филиппинцы перед встречей Нового года наполняют свои кошельки до отказа деньгами и монетами, чтобы в наступающем году в нем было полно денег. А дети в новогоднюю ночь по традиции прыгают в высоту, чтобы… вырасти еще больше. На Филиппинах Новый год встречают очень шумно, потому что считается, что шум отгоняет злых духов. Некоторые жители в надежде обеспечить себе богатство в наступающем году, ходят вокруг дома и трясут кастрюлькой, наполненный монетами. На Филиппинах, как и в Испании, существует традиция, согласно которой в полночь нужно съесть 12 виноградинок.