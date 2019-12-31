Первый конкурс красоты «Мисс Мира»: скандальный старт и настоящие причины организации

15 апреля 1951 г. считается днем рождения международного конкурса красоты «Мисс Мира» . В этот день у рекламного агента Эрика Морли из Лондона возникла идея организовать конкурс, финал которого состоялся 29 июля. Мало кому известно, что «Мисс Мира» изначально был задуман всего лишь как одноразовый рекламный трюк, целью которого было привлечение внимание совсем к другому событию. Зачем же на самом деле проводили конкурс, и почему он сопровождался скандалом?

Тройка победительниц конкурса *Мисс Мира* 1951 г. | Фото: fanpop.com

Один из наиболее престижных конкурсов красоты в мире в 2016 г. празднует свое 65-летие, а в 1951 г. никто не мог и предположить, что идея молодого рекламного агента просуществует так долго и превратится в ежегодное мероприятие. Тогда Эрику Морли предложили придумать что-то необычное для рекламы танцевального зала «Мекка» во время проведения Британского фестиваля в Лондоне. Тогда у рекламиста возникла идея провести под эгидой фестиваля международный конкурс красоты. Основной целью было привлечение внимания зарубежных зрителей к сети танцевальных павильонов «Мекка Дэнс-Холл».

Тройка победительниц конкурса *Мисс Мира* 1951 г. | Фото: obozrevatel.com

Конкурс не только привлек внимание огромной аудитории, но и спровоцировал скандал. Его причины современным зрителям покажутся смешными: по задумке Эрика Морли, девушки дефилировали в купальниках. Бикини тогда только входили в моду и выглядели более чем скромно. Но для 1951 года это было смелым ходом, и купальники признали слишком откровенными. В обществе разразился скандал. Газеты писали, что «даже в нынешнее время падения нравов купальники на участницах конкурса смотрелись чересчур вызывающе!», а в одном издании появился ироничный заголовок «Лучше бы их совсем раздели!».

Тройка победительниц конкурса *Мисс Мира* 1951 г. | Фото: obozrevatel.com

Особенно была возмущена религиозная общественность. Поскольку конкурс проводился в рамках фестиваля бикини, победительница вышла на коронацию в купальнике. Из-за этого сам Папа Римский осудил ее за бесстыдство.

Мисс Мира-1951 Керстин (Кики) Хоканссон | Фото: fanpop.com

PR-ход Морли был очень удачным – конкурс привлек большую аудиторию. Поэтому фестиваль решили провести и в следующем сезоне. Однако летом 1952 г. в Америке стартовало аналогичное шоу – «Мисс Вселенная», поэтому Эрик Морли решил перенести проведение конкурса «Мисс Мира» на ноябрь – поближе к рождественским распродажам. Расчет был простым: в преддверии праздников магазины атакуют толпы покупателей, а производители товаров не скупятся на рекламу. За три недели конкурса организаторы успевали заработать приличные суммы на рекламе: все платья были брендовыми, курорты, отели, машины, еда – все логотипы и бренды демонстрировались не случайно и совсем не бесплатно.

Тройка победительниц конкурса *Мисс Мира* 1951 г. | Фото: obozrevatel.com

Победительница первого конкурса *Мисс Мира* Керстин (Кики) Хоканссон | Фото: photopoint.com.ua

В 1953 г. Морли стал директором компании «Мекка» и организатором ежегодного конкурса красоты. В 1959 г. телевещание конкурса начал канал ВВС, что позволило охватить еще большее число зрителей. Только в Англии шоу смотрели 25 млн человек. Благодаря этому конкурсу Лондон получил славу столицы мировой красоты.

Мисс Мира-1951 Керстин (Кики) Хоканссон | Фото: ria.ru и 4.bp.blogspot.com

За звание первой красавицы в мире боролись 26 участниц из Великобритании, Дании, США, Нидерландов, Франции и Швеции. Первой победительницей конкурса «Мисс Мира» в 1951 г. стала 22-летняя шведка Керстин (Кики) Хоканссон. В качестве приза она получила чек на 1 тысячу фунтов, ожерелье и возможность появляться на страницах таблоидов.

Участницы конкурса красоты *Мисс Мира* 1953 г. | Фото: obozrevatel.com

Участницы конкурса красоты *Мисс Мира* | Фото: obozrevatel.com

На протяжении всей истории своего существования конкурс «Мисс Мира» неоднократно подвергался нападкам, особенно со стороны феминисток. Самыми безобидными из всех его наименований были «анахронизм», «пошлятина», «унижение». Но тем не менее шоу было и остается одним из самых зрелищных и до сих пор пользуется популярностью во всем мире. Финал конкурса транслируется более чем в 70 странах, общая аудитория составляет 2 млрд человек. Хотя в Великобритании это мероприятие уже давно считается скучным и неинтересным – многие зрители считают, что формат конкурса красоты устарел.

