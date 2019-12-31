Декабрь 31st, 2019

«Кошки» станут самым убыточным мюзиклом последних лет

Мюзикл «Кошки», основанный на популярном бродвейском шоу, принесет своим создателям значительные убытки. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание Deadline, если фильм соберет в прокате около 100 миллионов долларов, то потери могут превысить 70 миллионов долларов.

Оценка произведена из расчета, что производственный бюджет составил более 90 миллионов долларов, и более 115 миллионов долларов было потрачено на рекламную кампанию.

Напомним, что «Кошки» подвергались резкой критике сразу после выхода первых роликов. Зрителям не понравились образы главных героев настолько, что режиссер Том Хупер был вынужден вносить изменения в дизайн. Это практически не повлияло на результат: фильм получил один из самых низких рейтингов среди крупнобюджетных проектов 2019 года. Портал Rotten Tomatoes зафиксировал профессиональный рейтинг на уровне 18 процентов, а зрительский — на уровне 54 процентов.

Не спас проект и внушительный актерский состав, в котором числились Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Йен МакКеллен, Джеймс Корден, Тейлор Свифт, Рэй Уинстон, Дженнифер Хадсон и другие.