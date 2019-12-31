Ирина Шейк опубликовала «райский» снимок топлес на пляже

Известная супермодель и актриса украинского происхождения Ирина Шейк показала фото топлес. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Шейк позирует стоя на коленях на линии морского прибоя, в месте похожем на «райское наслаждение». Супермодель прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а второй придерживает тонкую полоску белых трусиков бикини.
За спиной модели заметны длинные цепочки, а на ее запястье — несколько браслетов золотого цвета. Снимок Шейк никак не подписала.
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