Декабрь 31st, 2019

Ирина Шейк опубликовала «райский» снимок топлес на пляже

Известная супермодель и актриса украинского происхождения Ирина Шейк показала фото топлес. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Шейк позирует стоя на коленях на линии морского прибоя, в месте похожем на «райское наслаждение». Супермодель прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а второй придерживает тонкую полоску белых трусиков бикини.

За спиной модели заметны длинные цепочки, а на ее запястье — несколько браслетов золотого цвета. Снимок Шейк никак не подписала.