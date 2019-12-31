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Эти фильмы стали лучшими в 2019 году от BBC

Эти фильмы стали лучшими в 2019 году

И в этом списке из 26 картин ты не найдешь «Джокера», но стопроцентно встретишь что-то неординарное.

В этом году количество разножанровых фильмов просто зашкаливает. Казалось, что все интересные сюжеты и идеи были воплощены раньше, но мировой кинематограф снова и снова заставляет ошибаться в этом утверждении.

И список лучших фильмов от BBС это в очередной раз доказывает. Киноэксперты новостной службы составили свой перечень. Среди них и блокбастеры, и фильмы ужасов, а также работа Тарантино — смотри ниже.

Лучшие фильмы 2019 года:

Маяк
Маленькие женщины

Ирландец
Брачная история

Кролик Джоджо
Замечательный день в нашем районе

Мошенницы с Уолл-стрит
Атлантика

1917
Монос

Приманка
Мы

Аполлон-11
Солнцестояние

Однажды в Голливуде
Прощание

Паразиты
Образование

Сувенир
Портрет девушки в огне

Король Лев
Борьба с моей семьей

Вас не было на месте
Мстители: Завершение

Для Сами
Rolling Thunder Revue История Боб Дилана от Мартина Скорсезе

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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