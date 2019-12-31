Эти фильмы стали лучшими в 2019 году от BBC

И в этом списке из 26 картин ты не найдешь «Джокера», но стопроцентно встретишь что-то неординарное.
В этом году количество разножанровых фильмов просто зашкаливает. Казалось, что все интересные сюжеты и идеи были воплощены раньше, но мировой кинематограф снова и снова заставляет ошибаться в этом утверждении.
И список лучших фильмов от BBС это в очередной раз доказывает. Киноэксперты новостной службы составили свой перечень. Среди них и блокбастеры, и фильмы ужасов, а также работа Тарантино — смотри ниже.
Лучшие фильмы 2019 года:
Маяк
Маленькие женщины
Ирландец
Брачная история
Кролик Джоджо
Замечательный день в нашем районе
Мошенницы с Уолл-стрит
Атлантика
1917
Монос
Приманка
Мы
Аполлон-11
Солнцестояние
Однажды в Голливуде
Прощание
Паразиты
Образование
Сувенир
Портрет девушки в огне
Король Лев
Борьба с моей семьей
Вас не было на месте
Мстители: Завершение
Для Сами
Rolling Thunder Revue История Боб Дилана от Мартина Скорсезе
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