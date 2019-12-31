Декабрь 31st, 2019

Эти фильмы стали лучшими в 2019 году от BBC

И в этом списке из 26 картин ты не найдешь «Джокера», но стопроцентно встретишь что-то неординарное.

В этом году количество разножанровых фильмов просто зашкаливает. Казалось, что все интересные сюжеты и идеи были воплощены раньше, но мировой кинематограф снова и снова заставляет ошибаться в этом утверждении.

И список лучших фильмов от BBС это в очередной раз доказывает. Киноэксперты новостной службы составили свой перечень. Среди них и блокбастеры, и фильмы ужасов, а также работа Тарантино — смотри ниже.

Лучшие фильмы 2019 года:



Маяк

Маленькие женщины

Ирландец

Брачная история

Кролик Джоджо

Замечательный день в нашем районе

Мошенницы с Уолл-стрит

Атлантика

1917

Монос

Приманка

Мы

Аполлон-11

Солнцестояние

Однажды в Голливуде

Прощание

Паразиты

Образование

Сувенир

Портрет девушки в огне

Король Лев

Борьба с моей семьей

Вас не было на месте

Мстители: Завершение

Для Сами

Rolling Thunder Revue История Боб Дилана от Мартина Скорсезе