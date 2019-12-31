Декабрь 31st, 2019

Бывший глава Nissan-Renault сбежал из Японии в Ливан

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Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Токио, сбежал в Ливан. В Японии он обвиняется в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

«Я не сбежал от правосудия, я спасся от несправедливости и политического преследования», — цитирует заявление Гона агентство Рейтер. В нем Гон также обвинил японскую систему правосудия в несоблюдении основных прав человека и заявил, что не собирается «находиться у нее в плену».

Гон подтвердил сообщения СМИ о том, что находится в Ливане. Пока неясно, как ему удалось покинуть Японию. Ему было запрещено выезжать за границу.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей ливанских властей, Гон мог въехать в Ливан под чужим именем.

65-летний Гон родился в Бразилии, его родители ливанского происхождения. Он вырос в Бейруте, после чего отправился получать образование во Францию. У Гона есть гражданство Франции, Бразилии и Ливана.

Дело Гона

Бывший глава компании Renault и Nissan был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства.

По версии следствия, Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010-й по 2018 год, задекларировав лишь половину доходов.

Гон провел под арестом 108 дней, а 6 марта 2019 года был отпущен под залог в размере 9 млн долларов.

Однако уже менее чем через месяц Гон снова был арестован — на этот раз по обвинению злоупотреблении служебным положением. Следствие решило, что он мог покрыть за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около 21 млн долларов), понесенные им в результате частных инвестиций.

Как отмечали японские СМИ, повторный арест выпущенного под залог подследственного — редкий случай для японской прокуратуры.

После того, как защита снова внесла залог — на этот раз в 500 млн иен (4,5 млн долларов) — Гона перевели под домашний арест.

Гон свою вину не признавал и заявлял, что стал жертвой «предательства и интриг» со стороны топ-менеджмента компании.

Условия нахождения под домашним арестом предполагали, что любая поездка за пределы Японии могла произойти только с разрешения японских властей.

В Токийском окружном суде заявили, что условия домашнего ареста Гона не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.