Багдад: демонстранты ворвались на территорию посольства США

Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, ворвавшихся на территорию посольства США в Багдаде в ходе акции протеста против американских авиаударов по проиранской группировке в Ираке и Сирии.

Некоторые из тысяч участников акции разжигали костры, бросая камнями и размахивали флагами в поддержку подвергшихся ударам формирований.

Воскресные удары вызвали критику со стороны иракских лидеров, однако США отстаивают свою правоту и предупреждают, что могут нанести новые удары.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за инцидент в посольстве на Иран.

«Иранцы убили американского контрактника, ранили много людей. Мы дали решительный ответ и всегда будем так делать. А теперь Иран организовал атаку на посольство США в Ираке. Они понесут полную ответственность. Кроме того, мы рассчитываем, что Ирак задействует свои силы для защиты посольства», – написал Трамп в «Твиттере» во вторник.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента в понедельник отметил, что «проведение нападений и отрицание ответственности за них – характерная черта экспансионистской внешней политики Ирана».

В результате авиаударов по оружейным складам и командным пунктам группировки «Катаиб Хезболла» в разных районах Ирака и на востоке Сирии погибло не менее 25 человек и пострадали еще несколько десятков.

По словам властей США, эти удары стали ответом на ракетную атаку по иракской военной базе, в результате которой погиб американский гражданин. Как заявляют официальные лица, улики не оставляют сомнений в том, что за этой атакой стояла «Катаиб Хезболла».

В понедельник премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди осудил американские удары, назвав их неприемлемыми и предупредив, что подобные действия «повлекут за собой опасные последствия».