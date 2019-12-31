Декабрь 31st, 2019

8 фотографий из далекого космоса, на которых увидели рукотворные объекты

С момента получения первых фото из космоса, люди ищут скрытый смысл и следы рукотворных объектов. Чем сильнее оптика и телескопы, тем больше вопросов вызывают фотографии. На снимках Марса находят пирамиды, на фото далеких звезд – объекты, загораживающие светила.



Лицо на Марсе



Когда космический аппарат NASA, Викинг-1 передал первые снимки Марса, общественность была шокирована обилием предметов, схожих с человеческими лицами. К примеру, вот эта фотография была названа любителями конспирологических теорий доказательством существования жизни на красной планете.



Крысы в космосе