Декабрь 30th, 2019

Жест ОК признан расистским

Дядя Сэм делает жест ОК, карикатура, 1900

Антидиффамационная лига (АДЛ) — американская еврейская организация, противостоящая антисемитизму, внесла жест ОК в свою базу лозунгов и символов, используемых экстремистами, и признала его расистским.

Что подвигло правозащитников на столь странный шаг? В феврале 2017 года пользователи Интернет-форума 4chan запустили розыгрыш Operation O-KKK, убеждая медиа в том, что жест ОК активно используют сторонники идеи превосходства белых. Якобы мизинец, безымянный и средний палец образовывают W, а указательный и большой пальцы — P (то есть, сокращение от white power — «белая сила»).

Самое смешное, что на это «купились» как сами правые радикалы, так и миллионы простых обывателей. В качестве доказательства зловредности жеста эксперты АДЛ приводят в пример расстрелявшего десятки человек в мечетях Крайстчерча Брентона Тарранта, который демонстрировал ОК в зале суда. Соединял большой и указательный палец на брифинге в Белом доме и основатель крайне правого новостного сайта Gateway Pundit Джим Хофт. Что дальше? Нет сомнения, что тысячи негодяев по всему миру используют этот жест, равно как и сотни миллионов людей показывают ОК, не придерживаясь при этом идеи расового превосходства. К слову, ОК весьма популярен у подводников, из чего не следует, что они сплошь правые националисты.