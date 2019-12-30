В российском городе Дед Мороз вместо конфет раздал детям сосательный табак

Россиянин в костюме Деда Мороза в Пензе предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет. Об этом пишет РИА «ПензаСМИ», передает Лента.ру.
Дед Мороз раздал несовершеннолетним снюс возле гимназии №1. Он замаскировал табак под сладости.
Ранее информация о раздаче снюса неизвестными в костюме Деда Мороза активно распространялась в соцсетях.
В некоторых торговых сетях Эрефии продолжается реализация сосательного табака, так как производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Последнее время в СМИ все чаще появляется информация о случаях отравления снюсом.
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