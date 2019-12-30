Декабрь 30th, 2019

Ученые бьют тревогу: исчезновение насекомых приведет к коллапсу природы





Некоторые виды уже находятся на грани вымирания.

Немецкие ученые озабочены резким сокращением популяции пауков и мелких насекомых.





Себастьян Сейболд из Мюнхенского технического университета объяснил, почему ученых так обеспокоили результаты исследований. Сообщается, что массовое сокращение численности насекомых связано с интенсивным земледелием, использованием пестицидов и изменением климата.



«Становится все более очевидным, что сельское хозяйство ставит под угрозу жизни насекомых. Наше исследование подтверждает сокращение численности насекомых — оно может быть более масштабным, чем считалось ранее, учитывая, например, что в лесах также наблюдается сокращение популяций насекомых», — отметил Сейболд.



Исчезновение насекомых неизбежно повлечет за собой катастрофические последствия для целых экосистем.

Если насекомые пропадут, то это может иметь эффект губительного «домино» для всего животного мира.



Ученое сообщество призывает «изменить парадигму» эксплуатации земельных участков, чтобы сохранить популяцию бабочек, клопов и летучих насекомых.



В научной статьей, опубликованной в журнале Nature, уточняется, что некоторые виды насекомых находятся под угрозой исчезновения.



Исследование



Насекомые являются источником пищи для многих птиц, земноводных, летучих мышей и рептилий, они также играют важную роль в опылении растений.



Исследовательская группа собрала данные о более чем миллион отдельных насекомых и пауков (2700 разных видов) на сотнях пастбищ и лесных угодий в трех регионах Германии в период с 2008 по 2017 год.

Они обнаружили, что заметное сокращение численности и количества видов как в лугах, так и в лесах, связано с интенсивным сельским хозяйством.



Многочисленные исследования последних лет показали, что отдельные виды насекомых, например, пчелы, пострадали особенно в развитых странах.



Однако, некоторые другие виды, такие как мухи и тараканы, вероятно, чувствуют себя вполне в норме.