 
 
Декабрь 30th, 2019

Сэм Мендес удостоится почетного рыцарского звания

Сэм Мендес удостоится почетного рыцарского звания

Оскароносный режиссер Сэм Мендес удостоится почетного рыцарского звания от королевы Великобритании Елизаветы II.

Теперь к постановщику надо будет обращаться сэр Сэм Мендес. Как сэр Энтони Хопкинс, сэр Иэн МакКеллен, сэр Элтон Джон.

Напомним, на счету Мендеса две части бондианы («Скайфолл» и «Спектр»), титулованная «Красота по-американски», супружеская драма «Дорога перемен», а также свежая военная драма «1917″, получившая восторженные отзывы от критиков и являющаяся потенциальным участником оскаровской гонки.

Вместе с Мендесом рыцарского звания в новом году будут также удостоены режиссер Стив МакКуин («Голод», «Стыд», «12 лет рабства», «Вдовы») и певица Оливия Ньютон-Джон, в мире кино известная по мюзиклу «Бриолин».

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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