Декабрь 30th, 2019

С нового года вопрос с налогом на велосипеды на РФ уже решен

Налог на велосипеды по сути — дело уже решенное. С начала 2020 года до июня 2020 года этот налог вводится в Московской области, после чего распространится на всю РФию, пишет канал Яндекс-Дзен.







Налог будет вводиться под соусом заботы о велосипедистах и позиционируется, как контроль за качеством велосипедных комплектующих. Так называемая «контора» с красивым названием «Центр развития перспективных технологий» будет ставить специальную маркировку на все велосипеды, за которую производители будут должны платить определенную сумму. Очевидно, что в итоге стоимость каждого велосипеда на РФ повысится. Очень интересным фактом является то, что этот самый «Центр развития перспективных технологий» на 50% принадлежит путинскому олигарху Алишеру Усманову, который по некоторым данным давно уже стал то ли резидентом, то ли гражданином Швейцарии и признан налоговым резидентом в этой стране, то есть он полностью освобожден от выплаты налогов на России.



Получается что все деньги, которые россияне, как конечные потребители, заплатят за этикетку от Алишера Усманова, пойдут к нему на новую родину в Швейцарию.



В данном контексте не лишним будет отметить, что помимо транспортного налога россияне платят так называемый налог на перевозку «Платон», который взимается со всех большегрузных автомобилей, которые перевозят любые товары по РФ и в конечном итоге ложится на плечи потребителей этих товаров, то есть российские. Так вот этот «Платон» на 50% принадлежит другу Путина Игорю Ротенбергу, который является гражданином Финляндии.



Жить становится всё веселее, господа!



Автор: Кирилл Гурьев