Декабрь 30th, 2019

Одесса 1931-го года в цвете

Хотите ли вы увидеть Одессу 30-х годов? Если да, то в этом нам помогут работы американского фотографа и путешественника – Брэнсона ДеКу (Branson DeCou).

Он много путешествовал, фотографировал и демонстрировал свои снимки. В 1931 году Брэнсон путешествовал по Советскому Союзу, где сделал ряд снимков для своих лекций.

Снимки эти представляли из себя стеклянные слайды, которые позже были раскрашены вручную анилиновыми красками. Лекции Деку имели невероятный успех.

После смерти Брэнсона, уже в 1971 году Элзи, вдова Брэнсона ДеКу, решила передать слайды мужа Калифорнийскому Университету в Санта Круз. Во время путешествия в 1931 году Брэнсон сделал несколько снимков Одессы.

Одесса, туристы в порту.

Здание Городской Думы на Думской площади (бывшая биржа).

Витрина магазина с портретами Ленина и Сталина.

Монумент в парке Шевченко (бывшем Александровским) с портретом Сталина в цветах.

Группа молодых украинцев.

Гостиница Лондонская на Приморском бульваре.

Национальный Академический театр оперы и балета.

Приморская (Потёмкинская) лестница.

Коммунистический монумент с молотом и серпом, Екатерининская площадь. Памятник Екатерине снесли, памятник Потемкинцам еще не установили.

Магазин системы Торгсин.

«Интурист».

Дом Либмана и дом Русова. Соборная площадь.

Дерибасовская, Пассаж.

Хлебная тележка, доставляющая продовольствие в Старый город.

Группа украинских детей. У оперного театра.

Человек с бочками в лошадиной повозке.

Две молодые женщины, экскурсоводы.

Мужчины и женщины на пляже Ланжерон.

Городской вид близ гавани с пропагандой на здании.

Вид на Морской вокзал с Приморского бульвара.

Одесситы.