 
 
Декабрь 30th, 2019

Одесса 1931-го года в цвете

Хотите ли вы увидеть Одессу 30-х годов? Если да, то в этом нам помогут работы американского фотографа и путешественника – Брэнсона ДеКу (Branson DeCou).

Он много путешествовал, фотографировал и демонстрировал свои снимки. В 1931 году Брэнсон путешествовал по Советскому Союзу, где сделал ряд снимков для своих лекций.

Снимки эти представляли из себя стеклянные слайды, которые позже были раскрашены вручную анилиновыми красками. Лекции Деку имели невероятный успех.

После смерти Брэнсона, уже в 1971 году Элзи, вдова Брэнсона ДеКу, решила передать слайды мужа Калифорнийскому Университету в Санта Круз. Во время путешествия в 1931 году Брэнсон сделал несколько снимков Одессы.

Одесса 1931-го года в цвете

Одесса, туристы в порту.

Одесса 1931-го года в цвете

Здание Городской Думы на Думской площади (бывшая биржа).

Одесса 1931-го года в цвете

Витрина магазина с портретами Ленина и Сталина.

Одесса 1931-го года в цвете

Монумент в парке Шевченко (бывшем Александровским) с портретом Сталина в цветах.

Одесса 1931-го года в цвете

Группа молодых украинцев.

Одесса 1931-го года в цвете

Гостиница Лондонская на Приморском бульваре.

Одесса 1931-го года в цвете

Национальный Академический театр оперы и балета.

Одесса 1931-го года в цвете

Приморская (Потёмкинская) лестница.

Одесса 1931-го года в цвете

Коммунистический монумент с молотом и серпом, Екатерининская площадь. Памятник Екатерине снесли, памятник Потемкинцам еще не установили.

Одесса 1931-го года в цвете

Магазин системы Торгсин.

Одесса 1931-го года в цвете

«Интурист».

Одесса 1931-го года в цвете

Дом Либмана и дом Русова. Соборная площадь.

Одесса 1931-го года в цвете

Дерибасовская, Пассаж.

Одесса 1931-го года в цвете

Хлебная тележка, доставляющая продовольствие в Старый город.

Одесса 1931-го года в цвете

Группа украинских детей. У оперного театра.

Одесса 1931-го года в цвете

Человек с бочками в лошадиной повозке.

Одесса 1931-го года в цвете

Две молодые женщины, экскурсоводы.

Одесса 1931-го года в цвете

Мужчины и женщины на пляже Ланжерон.

Одесса 1931-го года в цвете

Городской вид близ гавани с пропагандой на здании.

Одесса 1931-го года в цвете

Вид на Морской вокзал с Приморского бульвара.

Одесса 1931-го года в цвете

Одесситы.

Category: Новости, Украина ﻿
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