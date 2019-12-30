Декабрь 30th, 2019

Нефть растет на торговом оптимизме, в фокусе — напряженность на Ближнем Востоке

Цены на нефть в понедельник находятся на трехмесячных максимумах, получая поддержку от ожидаемой торговой сделки между США и Китаем, однако трейдеры также внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке после американских авиаударов в этом регионе.

Рынки слабо отреагировали на новости об ударах США в Ираке и Сирии против поддерживаемой Ираном военной группировки, несмотря на то, что американские чиновники предупредили о возможных “дополнительных действиях”.