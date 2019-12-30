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Нефть растет на торговом оптимизме, в фокусе — напряженность на Ближнем Востоке

Цены на нефть в понедельник находятся на трехмесячных максимумах, получая поддержку от ожидаемой торговой сделки между США и Китаем, однако трейдеры также внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке после американских авиаударов в этом регионе.

 Рынки слабо отреагировали на новости об ударах США в Ираке и Сирии против поддерживаемой Ираном военной группировки, несмотря на то, что американские чиновники предупредили о возможных “дополнительных действиях”.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли к 9:02  на 0,32% до $68,37 за баррель, а WTI — на 0,11% до $61,79 за баррель.

Министерство торговли Китая сообщило в воскресенье, что оно находится в тесном контакте с США по вопросу подписания долгожданной торговой сделки.

Цены на нефть также были поддержаны снижением запасов в США, которые упали на 5,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 20 декабря, что намного превысило прогноз (падение на 1,7 миллиона баррелей).

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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