Декабрь 30th, 2019

Джуду Лоу — 47

Сегодня, 29 декабря, 47 лет исполняется талантливому и просто красивому британскому актеру театра и кино Джуду Лоу.

Дэвид Джуд Хейворт Лоу родился 29 декабря 1972 года в Луишеме, юго-восточном районе Лондона. Его родители – школьный учитель английского языка Маргарет Энн Хейворт и педагог младших классов Питер Роберт Лоу. Также у Джуда есть старшая сестра Наташа.

С родителями

С сестрой

До 14 лет Джуд учился в обычной школе, но затем из-за издевательств одноклассников родители были вынуждены перевести его в частную школу в Далвиче. Но Джуд всегда стремился к актерскому ремеслу, и академическое образование у него не стояло в приоритете, так что в 17 лет Джуд бросил школу, чтобы посвятить себя карьере актера.

Но нельзя сказать, что он ушел в актерство ни с того, ни с сего. Уже в возрасте шести лет он исполнил свою первую роль в детском спектакле, а в двенадцать стал членом труппы Национального музыкального юношеского театра. В 1986 году Лоу дебютировал на телевидении, появившись в одном из скетчей передачи для подростков «Карманные деньги». Поэтому к 17 годам он уже накопил изрядный опыт актерской работы.

Джуд продолжал работать в кино, сериалах на второстепенных ролях, но основной занятостью в первые годы был театр. В 1994 году (22 года) Джуд получил первую главную роль в кино, снявшись в молодёжном криминальном триллере «Шоппинг» Пола Андерсона — фильме о молодых хулиганах, которые в погоне за острыми ощущениями угоняли дорогие автомобили и разбивали их о витрины магазинов. Эта картина провалилась в прокате, однако на съёмках Джуд познакомился со своей будущей женой Сэди Фрост.

Шоппинг





Джуд и Сэди

Также в 1994 году он принял участие в трагикомедии «Ужасные родители» по пьесе Жана Кокто — эта работа имела скандальный оттенок, так как всю первую сцену второго акта, где его персонаж принимал ванну, Джуд играл обнажённым. «Ужасные родители» принесли ему первые заметные симпатии зрителей и номинацию на премию Лоренса Оливье за лучший театральный дебют.

Ужасные родители







В 1997 году (25 лет) Джуд снялся в биографической драме «Уайльд», принесшей ему гораздо большую узнаваемость. Джуд исполнил роль изнеженного аристократа Бози, лорда Альфреда Дугласа, возлюбленного и близкого друга писателя.

Уайлд







Но настоящее признание ему принесла работа Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли», где Джуд исполнил роль богатого прожигателя жизни Дикки Гринлифа, объекта зависти и желания Тома Рипли, героя Мэтта Деймона. Картина имела грандиозный успех. При бюджете в 40 миллионов долларов она собрала в прокате 81 миллион, завоевала признание зрителей и высокую оценку критиков, которые писали, что Лоу удалось точно передать образ высокомерного Дикки — притягательного и в то же время вызывающего неприязнь. За игру в «Талантливом мистере Рипли» Джуд был номинирован на несколько престижных кинопремий (в том числе на «Оскар» и «Золотой глобус») и в итоге получил премию Британской Академии кино и телевидения как лучший актёр второго плана.

Талантливый мистер Рипли







Далее последовали не менее успешные и известные работы «Холодная гора» (2003, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус»), «Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины» (2004), «Близость» (2004), «Отпуск по обмену» (2006), а также «Шерлок Холмс» (2009, номинация на премию «Сатурн»). Не говоря уже о том, что в эти годы Джуд был весьма популярным персонажем на страницах газет из-за слухов, которые окружали его личную жизнь. Внимание к нему привлекали не только его роли, но и развод с Сэди Фрост, отношения с Сиенной Миллер и скандалы с изменами. Сейчас в это трудно поверить, но одно время, по признанию самого Джуда, из-за повышенного внимания прессы и общественности к его личной жизни, Джуд хотел покончить с актерской карьерой и уйти в тень.