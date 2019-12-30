Барак Обама назвал любимые сериалы 2019-го

Список фильмов и сериалов, которые понравились Бараку Обаме в 2019 году, вызвал широкие обсуждения. Подписчики порадовались, что бывший глава Штатов оценил их любимые шоу, предложили экс-политику посмотреть и другие новинки. А вот у фанатов сериала «Дрянь» твит вызвал смешанные чувства, ведь, кажется, Обама видел одну недетскую сцену со своим участием.
Среди популярных художественных картин, которые пришлись по душе Обаме, «Ирландец», «Маленькие женщины», «Паразиты», «Брачная история», «Ford против Ferrari», «Сувенир», «Атлантика». Документалок две: вышеназванная «Американская фабрика» и «Аполло 11». Всего Барак перечислил 18 фильмов. Сериалов же в списке совсем скромное количество — три. Это «Хранители», «Невероятное» и «Дрянь» (причём второй сезон).
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