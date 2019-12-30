 
 
Декабрь 30th, 2019

Барак Обама назвал любимые сериалы 2019-го

Барак Обама назвал любимые сериалы 2019-го, и люди смеются. Похоже, экс-политик увидел кое-что очень неловкое

Список фильмов и сериалов, которые понравились Бараку Обаме в 2019 году, вызвал широкие обсуждения. Подписчики порадовались, что бывший глава Штатов оценил их любимые шоу, предложили экс-политику посмотреть и другие новинки. А вот у фанатов сериала «Дрянь» твит вызвал смешанные чувства, ведь, кажется, Обама видел одну недетскую сцену со своим участием.

 У бывшего президента Соединённых Штатов Америки Барака Обамы 111 миллионов подписчиков в твиттере (для сравнения — у действующего главы США Дональда Трампа 68 миллионов фолловеров). Первый темнокожий руководитель страны — достаточно активный пользователь соцсети, нередко высказывающийся по важным вопросам. А 30 декабря Обама подвёл итоги уходящего года, рассказав о понравившихся фильмах и сериалах, которые посмотрел в 2019-м (за день до этого он запостил список любимых книг).

Среди популярных художественных картин, которые пришлись по душе Обаме, «Ирландец», «Маленькие женщины», «Паразиты», «Брачная история», «Ford против Ferrari», «Сувенир», «Атлантика».  Документалок две: вышеназванная «Американская фабрика» и «Аполло 11». Всего Барак перечислил 18 фильмов. Сериалов же в списке совсем скромное количество — три. Это «Хранители», «Невероятное» и «Дрянь» (причём второй сезон).

Category: Новости, США ﻿
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