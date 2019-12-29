Зрители последних «Звездных войн» пожаловались на эпилептические припадки

В США несколько зрителей пожаловались на припадки эпилепсии после просмотра фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Об этом сообщает издание New York Post.

Страдающая от эпилепсии 19-летняя Эмили Сюзанна Джонс (Emily Suzanne Jones) из Нового Орлеана, штат Луизиана, призналась, что ей пришлось уйти с сеанса в первые полчаса. У американки случился припадок в фойе кинотеатра. Она успела вовремя позвать на помощь друга и принять лекарство. Припадок продлился около 40 секунд, ей не понадобилась помощь прибывших на место врачей скорой помощи.

«Я посмотрела оригинальную трилогию «Звездных войн» совсем недавно, и у меня не было никаких симптомов, а последний фильм уж слишком яркий. Хотелось бы, чтобы создатели фильмов были поумнее. Есть столько способов создать спецэффекты, надо при этом думать не только о зрелищности, но и немного о безопасности зрителей», — пожаловалась Джонс журналистам.

23-летняя Меган Уорри (Megan Wharry) из Стоктона, штат Калифорния, которая также страдает от эпилепсии, сумела досидеть на сеансе до конца, несмотря на мигрень и ауру — состояние, которое предшествует припадку у больных эпилепсией. Она выходила в туалет, когда ей стало нехорошо, а затем вернулась в зал. Девушка заявила, что не жалеет о своем поступке, так как ей понравился фильм.

По данным New York Post, еще три человека жаловались в Twitter на эпилептические припадки, которые у них вызвал просмотр последнего эпизода саги. Еще два пользователя социальной сети сообщали, что стали свидетелями припадков у других зрителей.

Сообщается, что Disney отправил письмо кинотеатрам с предупреждением, что просмотр фильма может вызвать припадки у страдающих эпилепсией людей. Представители компании отказались общаться с изданием на эту тему.