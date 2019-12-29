Декабрь 29th, 2019

В Мексике нашли гигантский дворец цивилизации майя

В Мексике в ходе археологических раскопок обнаружены руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет назад во времена расцвета цивилизации майя, до начала испанской конкисты.

Каменные стены шестиметровой высоты, толщиной в 15 метров и длиной в 55 метров — чуть больше половины футбольного поля — раскопали археологи в штате Юкатан на юго-западе страны на месте, где в древние времена находился город Кулуба (Kuluba).

Как полагают эксперты, дворец впервые был построен в VII веке н.э., когда цивилизация майя охватывала территорию сегодняшней Гватемалы, Белиза, Гондураса и юга Мексики.

Кулуба имел важные связи с городами майя Эк-Балам и, что еще важнее, Чичен-Ица, попав под его влияние и став частью своей торговой сети и территории. Наряду с дворцом мексиканские специалисты исследуют четыре других сооружения в районе, известном как «Группа С» на центральной площади Кулубы, в том числе алтарь, остатки двух жилых зданий и круглую структуру, которая считается печью.