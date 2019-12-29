Декабрь 29th, 2019

В Киеве отпустили бывших бойцов «Беркута», обвиняемых в убийстве 48 протестующих

Суд в Киеве отпустил бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, под личное обязательство. Оглашение решения суда сопровождалось возгласами националистов: «Позор!».

Решение суда касается Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые пребывали под домашним арестом.

Тем временем у СИЗО собираются активисты, чтобы помешать вывезти бывших бойцов «Беркута», которых планируется обменять в воскресенье на удерживаемых в Донбассе лиц.