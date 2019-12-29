Декабрь 29th, 2019

Ученые показали самое безжизненное место планеты

Ученые показали самое безжизненное место планеты — в этом месте нельзя долго находиться даже на воздухе. А все жидкости долины уничтожают живое за несколько секунд.

Ученые назвали долину Даллол самым безжизненным местом в мире. Тут не живут даже бактерии, а само существование долины ставит под вопрос возможность жизни на других планетах.







Группа французских исследователей подтвердила полное отсутствие какой бы то ни было жизни во всем регионе. И это действительно странно, ведь вода (общепризнанный постулат, что само наличие воды говорит об обитаемости планеты) тут есть в избытке.