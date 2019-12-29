Шэрон Стоун внезапно сильно постарела

Американскую актрису Шэрон Стоун сняли во время посещения салона красоты без макияжа и в спортивной одежде.
На снимках 61-летняя Стоун запечатлена в обычном салоне красоты. Для похода на косметические процедуры звезда выбрала обычные спортивные штаны и свободную синюю кофту.
Актриса обула обычные шлепанцы, а волосы собрала в небрежный пучок. Макияжем звезда также не пользовалась.
Стоит отметить, что Стоун сразу заметила папарацци и несколько раз посмотрела в камеру, но не придала этому значения.
Leave a Reply