Декабрь 29th, 2019

Шэрон Стоун внезапно сильно постарела

Американскую актрису Шэрон Стоун сняли во время посещения салона красоты без макияжа и в спортивной одежде.

На снимках 61-летняя Стоун запечатлена в обычном салоне красоты. Для похода на косметические процедуры звезда выбрала обычные спортивные штаны и свободную синюю кофту.

Актриса обула обычные шлепанцы, а волосы собрала в небрежный пучок. Макияжем звезда также не пользовалась.

Стоит отметить, что Стоун сразу заметила папарацци и несколько раз посмотрела в камеру, но не придала этому значения.