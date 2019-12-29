 
 
Декабрь 29th, 2019

Шэрон Стоун внезапно сильно постарела

Американскую актрису Шэрон Стоун сняли во время посещения салона красоты без макияжа и в спортивной одежде.

На снимках 61-летняя Стоун запечатлена в обычном салоне красоты. Для похода на косметические процедуры звезда выбрала обычные спортивные штаны и свободную синюю кофту.

Актриса обула обычные шлепанцы, а волосы собрала в небрежный пучок. Макияжем звезда также не пользовалась.

Стоит отметить, что Стоун сразу заметила папарацци и несколько раз посмотрела в камеру, но не придала этому значения.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>