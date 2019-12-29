Декабрь 29th, 2019

Работа помогает женщинам жить дольше

К таким выводам исследователи пришли после масштабного исследования, в котором приняли участие 5100 женщин.

Ученые считают, что женщины живут тем дольше, чем дольше у них была работа. Оплачиваемый труд помогает женщинам поддерживать физическое и психологическое здоровье, в частности предотвращает депрессию, пишет 24 канал.

К таким выводам исследователи пришли после масштабного исследования, в котором приняли участие более 5 тысяч женщин, которые начали участие в исследовании в 30-44 года, а когда эксперимент закончился, достигли уже возраста 66-80 лет.

Полученные результаты свидетельствуют, что женщины, которые работали в течение первых 20 лет исследования, до пенсионного возраста испытывали меньше симптомов депрессии, чем те, кто не работал. К тому же, риск смерти у таких женщин был на 25% ниже.

Интересно, что даже у женщин, которые не любили свою работу или подвергались дискриминации, было больше симптомов депрессии и проблем со здоровьем, были здоровее тех, кто не работал.

Оплачиваемая работа является одной из важнейших социальных детерминант здоровья как женщин, так и мужчин, говорят ученые. Это связано с тем, что занятость может обеспечить как финансовые, так и социальные ресурсы, способствующие стабильности и благополучию.