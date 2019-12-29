Декабрь 29th, 2019

Предчувствие «гражданской войны»

Объясню ситуацию с выдачей беркута в Россию. Тут в Кремле несколько зайцев убивают. Ну первое — ясно, что следствие будет закончено по массовым расстрелам на Майдане. И это Кремль устраивает больше всего. Дело в том, что в составе беркута были спецназовцы из РФ с хорошими снайперками. Там по некоторым видео февраля их можно обнаружить.

Ниточки, ведущие в Кремль после этой выдачи полностью оборвутся и расследовать убийства не получится. Уже никак. Нет обвиняемых — нет дела.

По логике вещей теперь наша прокурватура в случае необходимости сможет доказать что «Небесная сотня» убилась «как-то сама». Второе — это развязывание рук нашему беркуту, который под Аваковым, а также сотрудникам Портнова. Теперь официально можно убивать патриотов Украины и за это ничего не будет — есть прецедент.

Именно на этой волне сейчас Портнов строчит в Телеграм призывы оканчательно решить вопрос с «Революцією Гідності» — хотят за пару месяцев кого-то пересадить, кого-то перестрелять. И потом с новыми силами в «таежный союз» со своими понятиями, решалами и федеральным губернаторством.

Но тут еще не все так просто.

Когда военных и волонтеров, когда патриотов прижмут к стенке, они просто автоматически начнут сопротивляться. И начнется что-то посерьезнее протестов, что были.

На это сейчас сильно рассчитывает Кремль. По его сценарию, теперь с помощью беркута и аваковской нацгвардии можно будет замесить более кровавый расстрел на этот раз «небесной тысячи».

Все эти аваковы, бакановы и зеленские в этом сценарии будут использоваться как полезные идиоты. Но они, защищая себя, будут давить протестантов танками, расстреливать из пулеметов.

Итог в общем-то один — реальная гражданская война, которой в Украине продолжает добиваться Кремль.

Есть ли сейчас другой вариант?

Теоретически да — мощные протесты проукраинских сил с Майданами по всей стране. Одновременная охота на кремлевских прокси, с тем, что бы Портнов свалил с друзьями опять в Ростов уже навсегда. А основным требованием протестов должна быть перезагрузка Рады. И теперь уже — заход в Раду проукраинских, а не кремлевских сил на волне патриотизма.

Вероятность сценария невелика — 10%. К сожалению 90% — кровавое противостояние с потерей новых территорий Украины. И к этому больше всего нужно будет готовиться.