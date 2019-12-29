Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина. Таким образом он прокомментировал результаты опроса о необходимости автомобильных туннелей на своей странице.

«Как и ожидалось, 69 процентов хотят автомобильные туннели! «Прекратите ныть, подземные сталинисты», — говорили они…», — написал он, прикрепив обработанную фотографию Сталина, на которой тот якобы показывает ладонями сердечко.

Илон Маск регулярно публикует мемы в Twitter. В России бизнесмен сам стал мемом из-за проектов его компаний. Пользователи Рунета делают картинки с надписью «Как тебе такое, Илон Маск?», в которых в шутку предлагают предпринимателю оценить примитивные конструкции, которые изобретают россияне. На одну из таких картинок он отреагировал в соцсети.