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Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Илон Маск

Илон Маск
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина. Таким образом он прокомментировал результаты опроса о необходимости автомобильных туннелей на своей странице.

«Как и ожидалось, 69 процентов хотят автомобильные туннели! «Прекратите ныть, подземные сталинисты», — говорили они…», — написал он, прикрепив обработанную фотографию Сталина, на которой тот якобы показывает ладонями сердечко.

Илон Маск регулярно публикует мемы в Twitter. В России бизнесмен сам стал мемом из-за проектов его компаний. Пользователи Рунета делают картинки с надписью «Как тебе такое, Илон Маск?», в которых в шутку предлагают предпринимателю оценить примитивные конструкции, которые изобретают россияне. На одну из таких картинок он отреагировал в соцсети.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
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