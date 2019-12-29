Декабрь 29th, 2019

Лимон и оливковое масло снимают боль в суставах — исследование





Медики рассекретили новые полезные свойства лимона и оливкового масла. Оказалось, данные продукты хорошо снимают боль в суставах.





Регулярное употребление лимона восполнит запасы организма в фолиевой кислоте, марганце, фосфоре, кальции, магнии, витаминах C, B6, B1, A. Цитрус служит профилактикой инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, помогает при гипертонии, камнях в почках и желчном пузыре.



Оливковое масло, чаще именуемое «жидким золотом», богато мононенасыщенными жирными кислотами, улучшающими состояние пищеварительной системы. Продукт применяется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.



Комбинируя лимон и оливковое масло, можно получить средство от суставной боли. Для приготовления натурального лекарства потребуется цедра, смешанная с маслом. Настоявшийся в течение двух недель раствор наносится на больные участки. Для усиления эффекта можно поверх компресса намотать шерстяной платок.