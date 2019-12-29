Декабрь 29th, 2019 Инвестиции на РФ рухнули — в 6 раз меньше, чем в 2018 году и в 7 раз ниже уровня 2017-го



Гора путинских проектов за 25 триллионов рублей, ради которой режим повышал НДС и пенсионный возраст, родила инвестиционную мышь, пишет Кризис-копилка со ссылкой на Финанз.ру.



Вместо задуманного ускорения инвестиции в российскую экономику замедлились вшестеро, а частные — и вовсе начали сокращаться. Такие данные приводит ЦБ РФ в обзоре «Экономика» за ноябрь-2019.



Согласно Росстату, за январь-сентябрь РФ получила лишь 0,7% прироста инвестиций. Это в 6 раз меньше показателя 2018 года (+4,3%) и почти в 7 раз ниже уровня 2017-го.



Четвертый квартал, несмотря на попытки Минфина РФ ускорить расходы, не принес улучшений. По данным на ноябрь инвестиции и вовсе начали сокращаться: снизилось производство российских товаров инвестиционного назначения, замедлился рост импорта инвестиционных товаров, отмечалось заметное падение железнодорожных перевозок строительных грузов, перечисляет ЦБ.



Годовой показатель прироста по итогам квартале останется в плюсе — 0,6-1%. Однако даже эти мизерные темпы полностью обеспечивает государство. Хотя бюджет ускорил капитальные расходы, динамика инвестиций частного сектора остается отрицательной, констатирует ЦБ.



Хотя инвестиции — краеугольный камень плана ускорения российской экономики, пока можно однозначно констатировать, что первый год реализации национальных проектов характеризовался обвальным спадом инвестиционной активности, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Крупный бизнес стремится вывести деньги из своих компаний: об этом свидетельствуют рекордные дивиденды на 2 триллиона рублей, выплаченные в 2019 году.



Независимый бизнес при феодализме не выживает



В экономике нового феодализма, где баронам-боярам за службу дарованы феоды (корпорации или целые регионы), где 50% экономики приходится на госсектор, а еще 15-20% на «опричников», облепивших госкорпорации и властные структуры всех уровней, где все соединено денежной данью, присягой на верность, личной унией и семейными союзами, — независимый бизнес сжимается и умирает, пишет завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Яков Миркин.



Свободная экономика на России — это 10-15% , оценивает Миркин: «В основном, розница, обложенная данью как Золотой Орде».



Будучи замкнутой на госпланирование и военно-силовой крен, российская экономика устроена очень просто: РФ продает за рубеж сырье, «немного приторговывает» металлами, лесом и оружием, а закупает за границей сложную технику и потребительские товары, констатирует основатель Movchans Group Андрей Мовчан.



«Когда у власти бухгалтер, он не понимает, что такое рост бизнеса, он понимает, что такое отчетность. Когда у власти военные в том или ином виде, когда у власти люди из органов госбезопасности они не понимают, что такое давать развиваться. Они понимают, что такое дать указание и получить отчет. Вот указаниями и отчетами мы и живем», — объясняет Мовчан.



Пока не изменятся отношения государства и бизнеса, никто на РФ инвестировать не будет, пессимистичен он: кроме «ковбоев, готовых рискнуть заработать 200% годовых или все потерять, и чиновников, которым деваться просто некуда». Банки РФ потеряли половину запасов валюты и испытывают дефицит доллара

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