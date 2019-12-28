Декабрь 28th, 2019

В Уругвае изъяли кокаина на 1 млрд. долларов

Власти Уругвая заявили об изъятии огромной партии кокаина — 4,4 тонны. Это рекорд за всю историю страны.

Кокаин был конфискован в ходе совместной операции военно-морских сил и таможни в порту Монтевидео. Наркотики были спрятаны в четырех контейнерах с соевой мукой, которая должна была быть отправлена в африканский порт Ломе (столица Того).

По словам чиновников, если бы эти наркотики были проданы на улице, то за эту партию можно было бы выручить примерно 1 млрд долларов.

Уругвай все чаще используется в качестве транзитного пункта для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Африку и Европу. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре, когда власти обнаружили контейнер с тремя тоннами кокаина (также в Монтевидео).

МВД Уругвая сообщило, что полицейские совершили рейд на ранчо и арестовали владельца и его сына. Там также нашли наркотики.