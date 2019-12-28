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В сети обсуждают сходство Элизабет Херли и ее сына Дэмиана

17-летний сын Элизабет Херли Дэмиан пытается сделать карьеру в кино и модельном бизнесе, используя популярность своей 54-летней мамы. Дэмиан уже несколько раз привлекал к себе внимание, частично повторив ее образ. Внешнее сходство мамы и сына не смогли оставить без внимания пользователи Instagram в рождественском посте юноши.

На снимке, опубликованном Дэмианом в соцсети, он запечатлен с мамой в почти одинаковых черных шапках.

Счастливого Рождества, — поздравил Дэмиан фолловеров.

 

Дэмиан Херли

Дэмиан Херли

 

 

Элизабет Херли с сыном Дэмианом

Элизабет Херли с сыном Дэмианом

 

В уходящем году сын Херли снялся в рекламной кампании марки Pat McGrath Labs, представив новую линию средств для макияжа Sublime Perfection the System. А осенью журнал People назвал его «самым сексуальным звездным наследником». Всего через несколько дней после этого сын звезды воссоздал ее знаменитый образ от Versace из 1990-х годов.

 

Элизабет Херли с сыном Дэмианом

 

 

Элизабет Херли с сыном Дэмианом

 

 

Элизабет Херли с сыном Дэмианом

 

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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