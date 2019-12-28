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Ученые нашли безопасный продукт, который продлевает сон на 84 минуты



Один из напитков помогает продлить сон почти на 1,5 часа. Речь идет о кислом вишневом соке, считают диетологи из института диетологии в Самсоне.
В результате эксперимента ученых было доказано, что кислый вишневый сок, выпитый за час до сна, поможет проспать дольше на 84 минуты.

Вишневый сок содержит процианидин и антоцианы. После анализа образцов крови участников эксперимента исследователи обнаружили, что вишневый сок уменьшает уровни кинуренина, что, как показали многочисленные исследования, способствуют нарушению сна. Он также увеличил количество триптофана в крови, аминокислоту, которая помогает вызвать сонливость.

Вишневый сок можно сделать самостоятельно, даже зимой. Для этого подойдут сухие, замороженные и консервированные вишни.

Бессонницу в последнее время связывают с раком, диабетом, деменцией, сердечными заболеваниями, инсультом и депрессией. По оценкам, треть взрослых страдают от случайных приступов бессонницы.

Category: Мир, Новости ﻿
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