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У Зеленского приказали уничтожить доказательства вины осужденных за массовое убийство в Харькове боевиков

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Осужденных пожизненно террористов освободят в рамках обмена пленными, а доказательства уничтожат

Доказательства вины троих организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове уничтожат. Об этом заявил судья во время чтения приговора. Трансляцию заседания показывали UA:Харків.

«Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить», — сказал он.

Осужденные своей вины не признали.

  • 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык.
  • Сообщалось, что РФ принципиально требует отдать харьковских террористов.

Боевики будут выданы России по договоренности между Путиным и Зеленским.

Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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