Осужденных пожизненно террористов освободят в рамках обмена пленными, а доказательства уничтожат
Доказательства вины троих организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове уничтожат. Об этом заявил судья во время чтения приговора. Трансляцию заседания показывали UA:Харків.
«Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить», — сказал он.
Осужденные своей вины не признали.
- 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык.
- Сообщалось, что РФ принципиально требует отдать харьковских террористов.
Боевики будут выданы России по договоренности между Путиным и Зеленским.
Leave a Reply