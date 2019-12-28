Декабрь 28th, 2019

Справка в бассейн

Бассейн – общественное место, в котором люди активно контактируют друг с другом. Опасность заражения в бассейне значительно выше, чем в других местах, поскольку болезнетворные бактерии могут передаваться и через воду, а не только через воздух. В большинстве плавательных центров требуют подтвердить безопасность для окружающих с помощью получения медицинской справки.

Выдается справка в бассейн после осмотра ряда специалистов. Врачей можно проходить как в прикрепленных к месту регистрации клиниках, так и в других здравоохранительных организациях, например, здесь. Тут посетители избавлены от очередей и заблаговременной записи, благодаря чему на получение справки в спортивное учреждение не потратится много времени.

Что стоит помнить человеку, желающему приобщиться к плаванию? Прежде всего, это то, что для начала занятий надо знать свои проблемы со здоровьем. Если есть грибок ногтей или другие дерматологические заболевания, их стоит подлечить. А вот проблемы с сердцем и сосудами в предварительном лечении перед бассейном не нуждаются, хотя заниматься нужно с учетом того, что они есть. Все это будет отражено в вашей справке в бассейн для того, чтобы инструктор или тренер смогли подобрать адекватную нагрузку.

Собственные медицинские кабинеты и комплексы в некоторых бассейнах также могут выдавать разрешения на посещения. Форма справки утверждается Министерством Здравоохранения. В ней должно присутствовать заключение о том, что получатель не имеет кожных заболеваний и других противопоказаний к посещению бассейна. Все указанные данные должны быть подтверждены личной подписью и печатями врача. Чаще всего срок действия справки в бассейн ограничивается шестью месяцами.

Нужно узнавать в конкретном спортивно-оздоровительном учреждении, каких именно врачей нужно будет пройти, чтобы получить разрешение на посещение бассейна. Правила в разных организациях могут отличаться. Основной областью взаимодействия между людьми в бассейнах является кожа, поэтому ее осмотр обычно обязателен. Заключение дерматолога требуют все бассейны. Также нужно будет пройти и терапевта и, скорее всего, сдать анализы крови, мочи и кала. Все это может занять некоторое время, поэтому рекомендуется заранее позаботиться о получении справки, планируя посетить бассейн. Не стоит покупать справку без осмотра специалистами, так как это может стать причиной распространения заболевания, о котором сам человек может даже не догадываться.

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