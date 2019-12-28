Декабрь 28th, 2019

Сестра Джорджа Майкла обнаружена мертвой на третью годовщину его смерти

Согласно информации Evening Standard, тело Мелани обнаружила ее старшая сестра. Причина смерти не установлена, но полиция пока не видит в ней ничего подозрительного. Члены семьи Панайоту прокомментировали случившееся.

Подтверждаем, что Мелани внезапно скончалась. Просим уважать нашу личную жизнь в трудное время,

— последовала реакция семьи.

Джордж Майкл умер, когда ему было 53 года. Экспертиза установила, что смерть звезды была естественной, и нет оснований думать, что к ней привели подозрительные обстоятельства.



За несколько дней до смерти Мелани семья покойного певца публично поблагодарила его поклонников за поддержку в связи с приближающейся третьей годовщиной со дня смерти.

