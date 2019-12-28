Сестра Джорджа Майкла обнаружена мертвой на третью годовщину его смерти

Согласно информации Evening Standard, тело Мелани обнаружила ее старшая сестра. Причина смерти не установлена, но полиция пока не видит в ней ничего подозрительного. Члены семьи Панайоту прокомментировали случившееся.
Подтверждаем, что Мелани внезапно скончалась. Просим уважать нашу личную жизнь в трудное время,
— последовала реакция семьи.
Джордж Майкл умер, когда ему было 53 года. Экспертиза установила, что смерть звезды была естественной, и нет оснований думать, что к ней привели подозрительные обстоятельства.
За несколько дней до смерти Мелани семья покойного певца публично поблагодарила его поклонников за поддержку в связи с приближающейся третьей годовщиной со дня смерти.
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