Как выглядит 50-летняя женщина самого богатого мужчины в мире

Удивительную оплошность совершил 55-летний миллиардер Джефф Безос, глава и основатель интернет-компании Amazon.com. Всем известно, что этот мужчина может позволить себе выбирать из миллионов женщин любой внешности, пола и возраста. Однако, выбор его пал на американскую журналистку Лорен Санчес, телеведущую и предпринимательницу, 1969, на минуточку, года выпуска.
Светские сплетни сообщают, что познакомились они в тот момент, когда Джефф обратился в компанию Лорен для того, чтобы сделать съемку с воздуха для своей частной аэрокосмической конторы Blue Origin. В ходе работы Санчес и Джефф смогли познакомиться и начать свой роман. Но лично мне кажется, что всему виной потрясающая неосведомленность этого несчастного миллиардера и незнание им русского языка.
Если бы только Джефф Безос мог почитать многочисленные комментарии русскоязычного интернета, он бы наверняка узнал, какой осетриной второй, а то и третьей свежести является его возлюбленная. Именно об этом, не жалея ни пальцев, ни клавиатуры, целыми днями и ночами пишут ему и проживающий в мамином «хруще» 40-летний мальчик Петя, и 20 лет подряд подающий надежды алкоголик Виталик, и начинающий пенсионер Валентин Павлович.
Устыдился бы миллионер своей дряхлой возлюбленной. И бросил её, и посыпал голову пеплом от сожжения честно заработанных долларов. Сел бы на свой частный самолёт и прибыл бы к гаражу, где проводят время вышеозначенные мудрые и опытные мужчины за утешением.
Там бы ему, конечно, налили водки. В подробностях рассказали, что место 50-летних женщин – на овощебазе. В крайнем случае – на кассе бюджетного супермаркета, но не ступенью выше. Раскрыли бы глаза: в соседнем ПТУ получают образование десятки вчерашних школьниц. Молодое мясо всегда лучше старого. Мужчина и 80 лет жених, а женщине в 30 лет пора на свалку истории.
Джеффу Безосу, конечно, тут же стало бы очень-очень стыдно за свой выбор. Испытал бы он полную гамму чувств: и прозрение, и боль, и раскаянье… Но… Увы! Не знает миллиардер русского языка. Не может прочитать полные мудрости комментарии. Да и интересы у него убогие какие-то. Бизнес, космос, вот это всё. Нет бы, сидеть и старых баб обсуждать, и те причины, по которым он им не достанется.
Так что, я предлагаю не сидеть сложа руки. Срочно учить английский язык. Может быть, получится спасти одного-двух заблудших миллиардеров, влюбляющся в ровесниц. Объяснить все по пацанским понятиям, чтобы у них, так сказать, прояснилось.
А то ведь пропадут без нас, к гадалке не ходи…
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