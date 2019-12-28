Гражданство в Великобритании по визе инвестора

Получить ВНЖ, а затем и гражданство Великобритании для всей семьи и без знания английского языка на должном уровне можно. Для этого соискателю необходима виза Tier 1 Investor. Основным условием для ее оформления являются инвестиции.
Суммы инвестиций
На суммы инвестиций не влияет количество иждивенцев. По условиям иностранец, инвестировавший от 2 до 10 миллионов фунтов стерлингов, может получить гражданство в Великобритании.
Наличие необходимой суммы необходимо подтвердить. Деньги должны храниться в банке или другой финансовой организации, у которой есть возможность их перечисления на счета в английском банке.
Обязательные требования
Среди других обязательных требований к соискателям с иностранным гражданством британские власти выдвигают следующие:
- основному заявителю (он же выступает инвестором) должно быть полных 18 лет;
- у него не должно быть проблем со здоровьем, вирусных инфекций, туберкулеза. Претенденты на ПМЖ должны быть готовы к тому, что состояние здоровья придется подтверждать документально;
- отсутствие судимостей;
- отсутствие миграционных проблем;
- расчетный счет в любом из банковских учреждений Великобритании.
В круг иждивенцев, которые выезжают за рубеж с инвестором и претендуют на получение гражданства, входят дети и супруга.
Порядок подачи заявления
Заявление подается в режиме онлайн. В том случае, если инвестор находится в Англии, он сможет вызвать курьера и передать с ним пакет документов на рассмотрение.
В пакет входят:
- внутренний и загранпаспорт;
- справка об отсутствии судимостей;
- справка об отсутствии туберкулеза;
- справка с результатами медобследования.
Перечень документов необходимо уточнять перед подачей, так как он может меняться. Специалисты помогут вам разобраться в этом вопросе, что позволит в итоге получить интересующий вас результат.
Условия получения
Два миллиона вносятся в течение 3 месяцев с момента въезда в государство. Этот актив – гарантия оформления визы. Далее можно будет оформить ПМЖ и гражданство.
Пять миллионов дают право на получение трехгодичной визы инвестора. Затем оформляется ПМЖ, а через некоторое время гражданство.
Десять миллионов вложений сокращают срок получения ПМЖ. Спустя три года есть возможность получить паспорт гражданина.
Если вы заинтересованы в решении данного вопроса, проконсультируйтесь со специалистами. Они вам помогут в любой ситуации.
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