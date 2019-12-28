Декабрь 28th, 2019

Гражданство в Великобритании по визе инвестора

Получить ВНЖ, а затем и гражданство Великобритании для всей семьи и без знания английского языка на должном уровне можно. Для этого соискателю необходима виза Tier 1 Investor. Основным условием для ее оформления являются инвестиции.

Суммы инвестиций

На суммы инвестиций не влияет количество иждивенцев. По условиям иностранец, инвестировавший от 2 до 10 миллионов фунтов стерлингов, может получить гражданство в Великобритании.

Наличие необходимой суммы необходимо подтвердить. Деньги должны храниться в банке или другой финансовой организации, у которой есть возможность их перечисления на счета в английском банке.

Обязательные требования

Среди других обязательных требований к соискателям с иностранным гражданством британские власти выдвигают следующие:

основному заявителю (он же выступает инвестором) должно быть полных 18 лет;

у него не должно быть проблем со здоровьем, вирусных инфекций, туберкулеза. Претенденты на ПМЖ должны быть готовы к тому, что состояние здоровья придется подтверждать документально;

отсутствие судимостей;

отсутствие миграционных проблем;

расчетный счет в любом из банковских учреждений Великобритании.

В круг иждивенцев, которые выезжают за рубеж с инвестором и претендуют на получение гражданства, входят дети и супруга.

Порядок подачи заявления

Заявление подается в режиме онлайн. В том случае, если инвестор находится в Англии, он сможет вызвать курьера и передать с ним пакет документов на рассмотрение.

В пакет входят:

внутренний и загранпаспорт;

справка об отсутствии судимостей;

справка об отсутствии туберкулеза;

справка с результатами медобследования.

Перечень документов необходимо уточнять перед подачей, так как он может меняться. Специалисты помогут вам разобраться в этом вопросе, что позволит в итоге получить интересующий вас результат.

Условия получения

Два миллиона вносятся в течение 3 месяцев с момента въезда в государство. Этот актив – гарантия оформления визы. Далее можно будет оформить ПМЖ и гражданство.

Пять миллионов дают право на получение трехгодичной визы инвестора. Затем оформляется ПМЖ, а через некоторое время гражданство.

Десять миллионов вложений сокращают срок получения ПМЖ. Спустя три года есть возможность получить паспорт гражданина.

Если вы заинтересованы в решении данного вопроса, проконсультируйтесь со специалистами. Они вам помогут в любой ситуации.