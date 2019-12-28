Госдепартамент США требует, чтобы подрядчики «Северного потока-2» остановили работы

Nord Stream AG / Global Look Press
Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором требует, чтобы компании-подрядчики проекта «Северный поток-2» до 20 января 2020 года прекратили все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать американских санкций.
«США введут санкции, если стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы», — говорится в заявлении Госдепа, которое приводит «Интерфакс».
В США оценивают «Северный поток-2» как «способ России продолжать агрессию против Украины», лишив Киев доходов за транзит газа. Кроме того, по мнению Вашингтона, этот газопровод делает Европу более уязвимой.
При этом в ведомстве напомнили, что 20 декабря 2019 года в силу вступил военный бюджет США за 2020 год, который предусматривает санкции против компаний-подрядчиков строительства газопровода.
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